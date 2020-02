Tchad : décret de nominations à la zone de défense et de sécurité n°10

Le décret n°0039 du 3 février 2020 porte nomination des officiers supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après dans la zone de défense et de Sécurité n°10 (Am-Timan) :



Commandant de la zone : colonel Daoud Sandal Mahamat.

Il remplace le général de brigade Saleh Konde Chidi, appelé à d'autres fonctions.



Commandant de la zone adjoint : colonel Mahamat Sayir Abdelsalam.

Il remplace le colonel Daoud Sandal Mahamat, appelé à d'autres fonctions.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.