Tchad : décret de nominations de 14 fonctionnaires

Le décret n° 155 du 1er février 2019 porte nomination de personnalités à des postes de responsabilité au ministère de la Communication.



Inspection générale

Inspecteur général : Ahmat Oumar

Inspecteur : Abgrene Djibrine Idriss, Yves Ngarbé



Direction générale du ministère

Directeur général : Doubaye klentoin

Directrice générale adjointe : Mme. Hinda Ahmat Chérif



Direction de la communication et du développement des médias

Directrice : Mme. Eveline Fakir



Sous-direction de la communication et des médias

Sous-directrice : Mme. Mariam Achène



Sous-direction des veilles, des évaluations et des analyses

Sous-directeur : Mahamat Saleh Ben Malala



Direction des affaires juridiques, de la documentation et des archives

Directeur : Rémadji Ngaradoumbé Adel



Sous-direction de la règlementation, des affaires juridiques et du contentieux

Sous-directeur : Ahmat Khamis Oundjou



Sous-direction de la documentation et des archives

Sous-directeur : Saleh Hassan Keria



Direction des ressources et de la planification

Directeur : Andouma Hakafa



Sous-direction des ressources humaines

Sous-directeur : Nguesbe Antoine



Sous-direction de la planification et de formation

Sous-directeur : Issa Ahmat Keou



Direction de la coopération

Directeur :: Mbairé Béssingar