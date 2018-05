Tchad : décret de nominations et suppression de postes

Au terme du décret n°1340, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilités dans les trésoreries régionales :



Trésorerie régionale (trésoriers régionaux) :



Abéché : Boboul Waydou

Am Djarass : Abakar Idriss

Am TIman : Oumar Massar Abrass

Ati : Allamine Ali Souleymane

Bardaï : Abakar Mahamat Yahya

Biltine : Moukthar Ali Alifei

Bol : Klamadjibaye Marabaye

Bongor : Abakar Bougoudi Mala

Doba : Mahamat Nour Ali Djadaye

Fada : Mahamat Moustapha Mahamat

Faya : Guihini Issa Galmaye

Goz Beida : Ahmat Mahamat DJamous

Koumra : Haggar Adam Haggar

Laï : Ali Habo Kora Mao : Mahamat Sougui

Moundou : Arsène Djimingar

Massakori : Mahamat Wardougou Arami

Massénia : Habib Doungous

Mongo : Ousmane Hamid Abderahman

Moussoro : Logmé Djougoulaye

Pala : Abdelnasser Mahamat Nassour

Sarh : Neloum Bangata



Les postes de fondés de pouvoirs dans les trésoreries régionales sont supprimés.



Le ministre des finances et du budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet à compter de sa signature.