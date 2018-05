Tchad : décret de nominations

Au terme du décret n°1339, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes au ministère des finances et du budget :



Direction générale des impôts

Direction des grandes entreprises : Madame Hadjé Zara Adjidei

Adjoint : Ahmat Djigoudga



Direction des petites et moyennes entreprises

Directeur : Flavien Ali Tobio

Adjoint : Idriss Hassan Sidi



Direction des recherches et de la vérification

Directrice : Rihab Mahamat Ali

Adjoint : Korom Acyl Dagache



Direction des études, de la législation et du contentieux

Directeur : Adam Mahamat Hassan

Adjoint : Kainba Benjamin



Direction générale des domaines

Direction des domaines, de la conservation foncière et de l'impôt foncier :

Directeur : Abakar Siddick

Adjoint : hassan Mahamat Haran



Direction de l'enregistrement et du timbre

Directeur : Amadi Teiro Issa

Adjoint : Brahim Mahamat Aguid



Bureau de gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Chef de bureau : Mahamat Hissein Madani Hassan



Direction générale du Trésor et de la comptabilité

Direction de la comptabilité publique Directeur : Mahamat Hassan Kodji

Direction de la dette Directeur : Djimi Abdallah Eguermi

Adjoint : Adoum Saleh



Direction des affaires financières, monétaires et de la supervision des établissements de micro-finance

Directeur : Moussa Kosseimi Daoud

Adjoint : Mahamat Kebir Abdoulaye



Direction nationale des assurances

Directeur : Mahamat Ibrahim Koussi

Adjoint : Béchir Chegue Agui



Trésorerie payeur général

TGP : Souleymane Adam Haroun

1er fondé de pouvoir : Abdelmadjid Lagrey Ahmat



2ème fondé de pouvoir

Mahamat Saleh Nour



Direction générale des douanes et droits indirects et du contentieux

Direction des études et de la législation douanière

Directeur : Younous Hissein

Adjoint : Ali Malla



Direction de la surveillance et des répressions de la fraude

Directeur : Moussa Ali Dogoro

Adjoint : Abderahman Tom Hamid



Direction du dédouanement du bétail

Directeur : Brahim Djamous

Adjoint : Moubarak Moussa



Direction de la comptabilité et des statistiques du commerce extérieur

Directeur : Ballah Djaba

Adjoint: Idriss Djibia



Le ministre des finances et du budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet à compter de sa signature.