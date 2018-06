Tchad : décret de nominations

Au terme du décret n°1245, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilités dans les communes de moyen exercice :



Région du Guéra, département de Mangalmé, commune de Mangalmé

Président du comité de gestion : Ndjéfilé Djimet (poste vacant)

Secrétaire général : Abdelhakim Moussa Ibrahim (poste vacant)



Région de Hadjer Lamis, département de Dababa, commune de Bokoro

Président du comité de gestion : Aoudjal Youssouf Bachar (poste vacant)

Secrétaire général : Ahmat Adoum Acyl (poste vacant)



Région du Tibesti, département du TIbesti Ouest, commune de Zouar

Président du comité de gestion : Moussa Goneï

Secrétaire général : Hassan Annahr Weddeye (poste vacant)



Le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, et le ministre des Finances et du Budget sont chargés de l'application du présent décret.