Tchad : décret de nominations

Le décret n° 72 du 21 janvier 2019 nomme des personnalités à des postes de responsabilité au ministère de la Santé publique.



Direction des ressources humaines et de la formation

Sous-direction de la gestion du personnel

Sous-directrice : Mme. Aché Boukar, en remplacement de Mahamat Brahim Seid



Direction de la lutte contre la maladie et de la protection de la santé

Sous-Direction des maladies transmissibles et non-transmissibles

Sous-directeur : Dr. Chérif Barradine, en remplacement de Deguem Kassiré Koumakoye



Direction de la santé de la reproduction et de la vaccination

Directeur : Dr. Awad Adam Awad



Direction de l'organisation des services de santé et des mécanismes de financement

Directeur : Dr. Moussa Mahamat Brahimi, en remplacement de Chaltout Mahamat Yacoub



Direction de la nutrition et de la technologie alimentaire

Directeur : Dr. Mahamat Béchir (poste vacant)



Direction des laboratoires de biologie médicale

Directeur : M. Hotta Mathieu, en remplacement de Muhayadine Abakar