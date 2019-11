Tchad : décret de rétrogradation d'un général de brigade

Le décret n° 2007 du 23 novembre 2019 porte rétrogradation d'un officier général des forces armées.Le général de brigade Ibrahim Souleymane Bachar des forces armées et de Sécurité est rétrogradé au grade de colonel pour manquement à la discipline militaire et insubordination à la hiérarchie.Il est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.Ibrahim Souleymane Bachar avait été nommé le 10 juin 2019 au poste de commandant 1er adjoint de la Garde nationale et nomade du Tchad en remplacement de Mahamat Al Mahdi Acherif, appelé à d’autres fonctions. Il a été remplacé il y a quelques jours, au terme du décret n°1978 du 19 novembre 2019 par le général de brigade Saleh Djouma Gori Medi.Le décret précise qu'il est "appelé à d'autres fonctions".