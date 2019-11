Tchad : nominations à la garde nationale et nomade

Le décret n°1978 du 19 novembre 2019 porte nomination des officiers généraux des forces armées et de sécurité dont les noms suivent à des postes de responsabilité à la Garde nationale et nomade du Tchad.



Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad : Général de division Tahir Youssouf Boy en remplacement de Général de Brigade Ahmat Goukouni, appelé à d'autres fonctions.



Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad 1er adjoint : Général de brigade Saleh Djouma Gori Medi en remplacement de Général de Brigade Ibrahim Souleymane Bachar, appelé à d'autres fonctions.



Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad 2ème adjoint : Général de brigade Mahamat Almahadi Acherif, en remplacement de Général de brigade Saleh Djouma, appelé à d'autres fonctions.