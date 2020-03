Tchad : décret de reversement dans le corps de la Police nationale

Le décret n° 313 du 23 mars 2020 porte reversement et promotion de l'officier supérieur et le fonctionnaire dont les noms suivent au grade supérieur dans le corps de la Police nationale, à titre exceptionnel.



Catégorie "A", 2e Classe

Au grade de Contrôleur général de Police de 2ème Grade, 1er échelon, indice 3000, pour compter du 1er janvier 2020 :

Abdelkerim Charfadine ;

Mahmoud Ali Seid.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre.