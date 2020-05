Tchad : décret portant prorogation du couvre-feu

Le décret n° 1000 du 13 mai 2020 porte prorogation du couvre-feu.



Le couvre-feu instauré dans les provinces du Logone Occidental, du Logone Oriental, du Mayo-Kebbi Ouest, du Mayo Kebbi Est, dans la ville de N'Djamena, à Mandélia, au Logone-Gara et N'Djamena Farah à Guitté en République du Tchad, est prorogé pour une période de deux (02) semaines à compter du 13 mai 2020 de 20 heures 00 mn à 05 heures du matin.



Les dispositions des articles 2 et 3 du décret n°0500/PR/2020 du 03 avril 2020 restent en vigueur.



Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.