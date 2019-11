TCHAD Tchad : décrets annulés, l'Etat reprend ses terrains mais maintient ses objectifs

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Novembre 2019 modifié le 1 Novembre 2019 - 06:49









Jeudi, le gouvernement a adopté en conseil des ministres un projet de décret soumis par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Il porte annulation du décret n° 404 du 13 Juin 2014, relatif à la cession à titre onéreux au profit du Groupe ADDOHA d’un terrain supplémentaire, d’une superficie de 25 hectares, situé au quartier Paris Congo, section 1, dans la commune du 5ème arrondissement de la ville de Ndjamena.



Pas plus tard que le 11 septembre 2019, le décret n° 1520 signé du Président de la République, a



"Depuis 2014, les travaux entamés pour la mise en œuvre de ce programme n’ont guère évolués. En dépit des incessants rappels au respect des engagements, la Société n’a pu relancer les travaux", selon le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.



Un grand projet enterré



Les terrains initialement cédés sont situés dans différents quartiers de la ville de Ndjamena. Ils étaient destinés à la construction de 15.000 logements sociaux et économiques. L'Etat tchadien récupère progressivement ses hectares de terrain qu'il a cédé à titre onéreux en 2014 au groupe ADDOHA pour la construction de logement sociaux. En cause, des insuffisances et des manquements de la part du groupe, notamment le non respect des délais d'exécution de ces projets qui avaient été annoncés en grande pompe.Jeudi, le gouvernement a adopté en conseil des ministres un projet de décret soumis par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat. Il porte annulation du décret n° 404 du 13 Juin 2014, relatif à la cession à titre onéreux au profit du Groupe ADDOHA d’un terrain supplémentaire, d’une superficie de 25 hectares, situé au quartier Paris Congo, section 1, dans la commune du 5ème arrondissement de la ville de Ndjamena.Pas plus tard que le 11 septembre 2019, le décret n° 1520 signé du Président de la République, a annulé un autre décret n° 295 du 8 mai 2014 portant cession à titre onéreux au profit du Groupe ADDOHA de quatre terrains d’une superficie de plus de 36 hectares dans la ville de Ndjamena."Depuis 2014, les travaux entamés pour la mise en œuvre de ce programme n’ont guère évolués. En dépit des incessants rappels au respect des engagements, la Société n’a pu relancer les travaux", selon le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.Les terrains initialement cédés sont situés dans différents quartiers de la ville de Ndjamena. Ils étaient destinés à la construction de 15.000 logements sociaux et économiques.

Le 13 juin 2014, le Président Idriss Deby Itno et le PDG du groupe Addoha, Anas Sefrioui, avaient procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de 15 000 logements sociaux et d’une cimenterie.



Le projet d’habitat social, qui devait être bâti sur une superficie de 50 hectares pour un coût de plus de 300 millions d’euros, devait être réalisé sur pas moins de 4 grands sites de N’Djamena, contribuant ainsi à la résorption du déficit en logements dans la capitale tchadienne. Le projet aurait permis de générer des milliers d'emplois.



Si le groupe a construit plus de 250.000 logements dans plusieurs pays en 20 ans, en février 2019, la presse informait que le leader marocain de l'immobilier avait connu une forte baisse de son chiffre d'affaires.



Lors d'une visite sur le site de Gredia, dans le deuxième arrondissement, le 18 août 2018, le chef de l'Etat avait émis le souhait que le projet soit étendu à tous les arrondissements de N'Djamena. Idriss Déby avait déploré les retards des travaux et "l'exiguïté des logements qui n’ont pas assez de cours", ne reflétant pas "le logement typiquement tchadien".



L'Etat maintient ses objectifs en matière de logement



L'annulation du décret ne signifie toutefois pas la fin du projet. Les autorités comptent maintenir leur objectif visant à viabiliser des milliers de parcelles et y construire pas moins de 500 logements sociaux par an.



Au Tchad, le rythme d'urbanisation a dépassé tous les pronostics. A l'échelle nationale, la population urbaine est passée de moins de 10% de la population totale en 1960 à 30% de 2010. Cette situation est encore plus accentuée dans la capitale où la démographie s'est accrue par 14 en 40 ans, soit de 84.000 habitants en 1960 à près de 1,2 million en 2010.





Dans la même rubrique : < > Le Tchad invité à "se joindre aux USA pour sa croissance économique" Tchad : à l'Est, une conférence sur la voie procédurale en cas de conflits Tchad : 12 nominations au ministère de l'Administration du territoire Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 66304389 ; 63415139 (Bureau N'Djamena)