Tchad : décrets de nominations

Par décret du Président de la République : M. Senoussi Hassana Abdoulaye est nommé Directeur général de l’Ecole nationale d’administration (ENA).



Au titre du ministère de l’Aménagement du territoire, du développement de l’habitat et de l’urbanisme, MM. Hassaballah Abakar Outmane, Limane Kally, Allayna Yacoub Posseye et Mme Kadjidja Lamana Abdoulaye sont nommés respectivement, Directeur de cabinet, Conseiller en charge de l’Aménagement du territoire, Conseiller en charge du développement de l’habitat et de l’urbanisme et Conseillère des Affaires juridiques.