Tchad : décrets du chef de l'Etat

MM. Aboubakar Siddick Tchoroma, Mahamat Nour Malaye, Bamanga Abbas Maloum, Ngaryana Djagué Nahari et Mme Kalzeubé Neldikingar Madjimta respectivement ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Tchad dans les pays ci-après : Qatar, Niger, Suisse, Guinée Equatoriale et Congo Brazzaville sont définitivement rappelés.



Au titre toujours du ministère des Affaires étrangères, le Lieutenant-colonel Abdelkérim Déby est nommé Coordinateur militaire, M. Mahamat Abakar Gori est promu Inspecteur général, MM. Naïnla Ngary Mbaïlar et Ossodongarti Mendongar sont nommés inspecteurs.**