Tchad : défilé militaire au Kanem pour la fête du 1er décembre

Le président du comité d'organisation, Brahim Alifa Ali, par ailleurs préfet du département du Kanem, a affirmé que les autorités ont pris les affaires en main afin d'assurer la continuité de l'État.



Le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a demandé au public d'observer une minute de silence en la mémoire du défunt Maréchal Idriss Deby Itno, tombé sur le champ de bataille.



Le général Ousman Brahim Djouma a rassuré la population du Kanem que les forces de défense et de sécurité sont debout pour la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le gouverneur a exhorté la population du Kanem ainsi que les autorités traditionnelles et religieuses à collaborer avec les autorités administratives et militaires pour la paix et la quiétude dans la province du Kanem.



La cérémonie a pris fin avec des défilés militaires et civils. Des cadeaux ont été offerts par les élèves des établissements scolaires de la ville au gouverneur.