Tchad : déguerpissement d'habitants au marché Champ de fil de N'Djamena

Au lendemain des décisions annoncées par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena et le maire de la capitale, des déguerpissements ont été entamés mardi matin dans le secteur du marché Champ de fil, au 5ème arrondissement de N'Djamena.



Aux environs de 9 heures, en prenant la route qui longe vers le lycée féminin légèrement à gauche, il a été constaté que les habitants sont déguerpis. Il y a une présence massive des militaires et policiers du GMIP sur place.



À l’entrée du marché, il y a une fouille systématique de tous ceux qui empruntent cette voie ou ceux qui s’y rendent pour se procurer des outils de dépannage automobile.



Hommes, femmes et enfants qui habitent ce lieu s’activent à ramasser leurs effets, a constaté Alwihda Info. Sur les visages, il manque de gaité. Le mécontentement. Pourquoi les avoir déguerpis ? Ce coin est-il un nid de délinquants ou un foyer de bandits ? Pourtant séjournent là des familles. Des interrogations qui méritent des réponses.



Depuis l’incident survenu dans ce lieu entre des jeunes et un militaire ayant suscité une polémique et un tollé de réactions sur les réseaux sociaux, cette zone a été barricadée et placée sous surveillance.