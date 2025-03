Tchad : délestage récurrent à N’Djamena, un défi croissant pendant le Ramadan

En pleine période de Ramadan, le délestage électrique devient une source d'exaspération pour les habitants de N'Djamena. Face à des coupures répétés et prolongées, les citoyens s'interrogent : s'agit-il d'un manque de gazole ou d'une panne des groupes électrogènes ?



Avant le Ramadan, notamment durant la saison froide, l’électricité fonctionnait 24h/24, permettant à la population de vivre sereinement. Cependant, avec l’arrivée des fortes chaleurs, le service électrique s’est drastiquement détérioré.



Dans certains quartiers, l’électricité n'est disponible que deux ou trois fois par semaine, tandis que d’autres se trouvent entièrement privés de courant, poussant de nombreux foyers à adopter des solutions alternatives, comme les panneaux solaires.



Les groupes électrogènes, utilisés pour pallier aux besoins croissants, peinent à fonctionner efficacement en période de chaleur intense. Leur capacité limitée ne permet pas de répondre aux demandes de l'ensemble des quartiers. Cette situation soulève une question essentielle : Pourquoi l’État tchadien n’investit-il pas significativement dans des infrastructures énergétiques capables de répondre aux besoins de sa population ?



Les habitants appellent le gouvernement à renforcer le secteur de l’énergie en optant pour des groupes électrogènes plus puissants, et en modernisant le système de distribution électrique. Les citoyens demandent également au directeur général de la Société Nationale d’Électricité (SNE), de lancer des actions concrètes : maintenance des groupes électrogènes, entretien des infrastructures et mise en place d’un système d’alimentation durable pour éclairer efficacement la capitale.



En cette période de Ramadan, où la résilience de la population est mise à rude épreuve, une stratégie énergétique durable devient une priorité nationale. L’heure est à l’action pour améliorer la qualité de vie des citoyens, et garantir un accès continu à l’électricité.