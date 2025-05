Tchad : Les Lauréats du Lycée "Génération Montante" honorent l'excellence et la dédication de leurs enseignants

Placée sous le thème inspirant : « Avec la connaissance, nous nous élevons ; et avec la loyauté, nous sommes honorés », la cérémonie a débuté sous le regard bienveillant de l’enseignant Hamid Mahamat. Dans son allocution, il a exprimé son profond attachement à la nation et à l'éducation, affirmant avec conviction : « J’aime mon pays, et j’aime aussi l’éducation. Ce lycée est la mère de la culture, après le lycée Franco-Arabe d’Abéché. »





Monsieur Hamid Abdallah, l’un des fondateurs de cet établissement d'excellence, a également pris la parole pour rappeler le rôle crucial que joue le lycée "Génération Montante" dans la formation des jeunes générations et dans la construction de leur avenir.





Khalil Ibrahim, le président du groupe des diplômés et des lauréats du lycée, a exprimé une préoccupation quant à l’état actuel de l’école, soulignant un sentiment d'oubli de la part du gouvernement, en comparaison avec d’autres établissements francophones du pays. Toutefois, il a conclu son discours sur une note d'espoir et d'ambition : « Cette cérémonie n'est pas seulement un moment de célébration, mais aussi un temps de réflexion et un point de départ vers de nouveaux horizons. Nous sommes une génération montante, animée par de grandes ambitions, des rêves nobles et une volonté de contribuer positivement à notre société. »