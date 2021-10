Tchad : délestages à N'Djamena, le ministre de l'Énergie inspecte les centrales de Farcha

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Oumar Torbo Djarma, accompagné par le comité de suivi des investissements consentis par l'État et la gestion de dotation de carburant à la SNE ainsi que les directeurs généraux de la SNE, a visité les centrales électriques de farcha 1 et 2, ce jeudi 14 octobre, informe le département ministériel.



La visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la production effective d'énergie électrique et la distribution à la population. Constatant ce dernier temps le délestage quotidien dans certains quartiers de la ville, le ministre a jugé nécessaire d'effectuer cette visite pour voir au clair le problème qui s'y persiste.



Lors de cette visite, il a été constaté que les générateurs sont en service mais la production ne couvre pas la demande totale en énergie électrique. Le ministre a instruit les responsables de la SNE de remédier à tous les manquements et de renforcer la production en vue de satisfaire la population, précise le ministère.