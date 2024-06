Tchad : demande croissante des documents liés à la circulation routière

L'objectif principal de cette réunion était d'évaluer les conditions actuelles de délivrance des documents au Guichet Unique Automobiles du Ministère des Transports, en réponse à une demande croissante récente.



Les discussions ont révélé une augmentation significative des recettes ainsi que du nombre de documents délivrés. Pour la seule semaine du 13 au 20 juin 2024, les services du ministère ont émis 3 825 fiches techniques.



La ministre a exprimé son soutien à l'équipe de la Direction Générale de la Sécurité des Transports de Surface, qui opère sous contrainte, et a encouragé à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des usagers.



Néanmoins, Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE a appelé les responsables de la délivrance des documents à faire preuve de prudence, de vigilance et à collaborer étroitement avec les services des Douanes et d'Interpol pour éviter tout incident pouvant compromettre les efforts de l'État.