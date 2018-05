Tchad : démantèlement progressif des barrières intérieures de contrôle

"Prenez vos responsabilités. L’administration est impersonnelle. Frapper les indélicats sans état d’âme", Déby

Depuis hier, lundi 30 avril 2018, une décision orale du chef de l'Etat est (de nouveau) effective sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit du démantèlement et de la suppression de l'ensemble des barrières de contrôle à l'intérieur du territoire national. Les barrières aux frontières ne sont pas concernées par cette décision.Le gouverneur du Lac, Mahamat Abali Salah a procédé dès ce dimanche dernier au démantèlement de plusieurs barrières de contrôle, après une séance de travail avec les autorités administratives et les chefs traditionnels à Kouloudia et Doum-Doum, dans le département de Wey.Les gouveneurs du Logone occidental, Mahamat Cherif Daoussa, et du Ouaddaï, Adoum Forteye Amadou, ont également entrepris ces dernières 48 heures des tournées et missions de travail dans plusieurs département pour s'imprégner du fonctionnement de l'administration, et sensibiliser dans leur ressort territorial."Les mesures interdisant formellement l’utilisation de véhicules Toyota militaire par les civils et levant toutes les barrières de contrôle à l’intérieur du territoire national à l’exception de celles aux frontières ne doivent souffrir d’aucune entorse et/ou complaisance", avait indiqué, en milieu de semaine dernière le chef de l'Etat à quatorze gouverneurs, lors d'une tournée régionale.Selon lui, "chaque gouverneur est tenu de prendre ses responsabilités et aucune déviance ne sera plus tolérée".