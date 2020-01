Tchad : démarrage en mars prochain des travaux du stade de Mandjafa

Les travaux de construction du nouveau stade de N'Djamena, situé à Djarmaya, dans la commune du 7ème arrondissement de la capitale, devraient être entamés au mois de mars prochain, a annoncé l'Ambassade de Chine au Tchad.



Les travaux sont prévus pour une durée de 46 mois et s'élèvent à un coût de 50 milliards de Francs CFA.



Mercredi, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Li Jin Jin, s'est rendu à Mandjafa pour visiter le chantier du stade. Il s'est entretenu avec les responsables et techniciens en charge de la construction.



Le complexe sportif est un don de la République populaire de Chine au Tchad.



Le 8 août 2019, le président de la République Idriss Déby a posé la première pierre de construction du stade d'une capacité de 30 000 places.



Le 22 novembre 2018, le Gouvernement a approuvé l'octroi d'une superficie de 33,76 hectares pour la construction du stade.



Le nouveau stade omnisports, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville, pourra accueillir toutes les grandes compétitions nationales, régionales, continentales et internationales.