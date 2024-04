Tchad : démission d'un membre fondateur du parti ASTRE

Dans sa lettre de démission adressée au président du parti, Alladooum Djarma Baldazar, datée du 7 avril 2024, Mahamat Zougoul a exprimé sa principale raison de départ : la non prise en compte de ses aspirations et convictions politiques. Il a clairement affirmé : “Libre de mon engagement ! Libre de mon départ ! À partir de ce jour, je ne suis plus membre de votre parti.”



Cette démission soulève des questions sur la dynamique interne du parti ASTRE et les divergences qui ont conduit à ce départ. Le parti ASTRE, fondé en 1990, est un acteur politique au Tchad, et il sera intéressant de voir comment cette démission affectera son fonctionnement et sa stratégie à l’approche des élections présidentielles.