TCHAD Tchad : démission du maire 1er adjoint à Bébédjia, tensions au sein de l'exécutif communal

Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 24 Août 2023



​Bébédjia - Dokagmbaye Éric, Maire 1er adjoint de la ville de Bébédjia, a officiellement remis sa démission de l'exécutif communal. Cette décision fait suite à un entretien qui s'est tenu le lundi 24 juillet 2023 entre Dokagmbaye Éric, le Maire titulaire Maina Norbert Doumsengar et le Maire 2e adjoint. Cet entretien portait sur les problèmes en cours au sein de la mairie et a conduit à la confirmation de la démission de Dokagmbaye Éric de son poste de premier adjoint au maire.





L'entretien du 24 juillet 2023 entre Dokagmbaye Éric et le Maire titulaire a porté sur plusieurs sujets, notamment : La prolongation du mandat des mêmes personnes à la tête de la commune, ce qui entraîne des problèmes au sein du conseil communal.

La suspension des réunions des conseillers sans consultation préalable.

Le refus de convoquer une session extraordinaire pour le renouvellement de l'exécutif.

Selon le démissionnaire, il a suggéré au Maire titulaire d'organiser une session extraordinaire au cours de laquelle l'exécutif démissionnerait, permettant ainsi au conseil de procéder à une élection pour choisir un nouveau bureau. Cependant, le Maire titulaire a refusé cette proposition et aurait critiqué Dokagmbaye Éric. Dokagmbaye Éric a souligné que ses désaccords avec le Maire titulaire ont sapé sa confiance et sa capacité à continuer à travailler au sein de l'exécutif, malgré leur appartenance au même parti politique. C'est donc pour ces raisons qu'il a présenté sa démission en tant que premier adjoint au maire le 16 août 2023 et qu'il occupe désormais le rôle de simple conseiller. Dokagmbaye Éric, depuis sa nomination en tant que premier adjoint, affirme qu'il n'a pas eu l'occasion d'être écouté ni de participer aux décisions concernant la gestion publique. Selon lui, la collaboration avec ses collègues de l'exécutif communal était inexistante. Il accuse le Maire titulaire, Maina Norbert Doumsengar, de l'écarter de toutes les prises de décisions ainsi que de la gestion des biens communaux. Dokagmbaye Éric dénonce également un changement de comportement de la part du Maire titulaire, qui est devenu dictatorial et peu coopératif.L'entretien du 24 juillet 2023 entre Dokagmbaye Éric et le Maire titulaire a porté sur plusieurs sujets, notamment :Dokagmbaye Éric a souligné que ses désaccords avec le Maire titulaire ont sapé sa confiance et sa capacité à continuer à travailler au sein de l'exécutif, malgré leur appartenance au même parti politique. C'est donc pour ces raisons qu'il a présenté sa démission en tant que premier adjoint au maire le 16 août 2023 et qu'il occupe désormais le rôle de simple conseiller.





