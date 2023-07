Tchad : déni de grossesse, une réalité souvent méconnue mise en lumière par le projet WISH

Le projet WISH, à travers l'Agence des médias, prévoit de mener une campagne de sensibilisation sur le déni de grossesse ou la grossesse invisible dans les arrondissements.



Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 5 juillet 2023 à la Maison des Médias, la campagne de sensibilisation sur le déni de grossesse a été officiellement lancée. Cette initiative financée par le projet WISH sera menée par l'Agence des médias (AJS).



Le déni de grossesse reste encore improbable ou surréaliste pour de nombreuses personnes, en particulier chez les femmes. Cependant, il s'agit d'une réalité et d'un sujet très important qui doit être traité avec une grande attention, souligne Linwan Deïbalia, directrice du projet WISH.



Selon la directrice, au cours de cette campagne de sensibilisation, plusieurs aspects liés au déni de grossesse seront expliqués au public, notamment comment reconnaître un déni de grossesse, comment les mécanismes psychiques se mettent en place et comment se préparer à devenir mère et à avoir un enfant.



Quant à la coordinatrice du projet WISH, Nodjimongoum Mariana, elle affirme que n'importe quelle femme, de tout âge et de tout milieu, peut faire un déni de grossesse. Le déni de grossesse semble survenir plus souvent lorsque la femme est convaincue qu'une grossesse n'est pas possible.



En effet, la conscience psychique joue un rôle important dans la grossesse. Il s'agit d'un phénomène impressionnant qui résulte de l'interaction entre le corps et l'esprit. La campagne de sensibilisation sur la grossesse invisible débutera demain avec la formation des journalistes et de nombreux acteurs.



Elle se déroulera sur une semaine, selon Josias Djiminar Sofnat, directeur de l'Agence des médias (AJS).