Tchad : dénigrements, un gouverneur met en garde le 1er vice-président de l'Assemblée

Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye, a adressé dimanche un droit de réponse au 1er vice-président de l'Assemblée nationale, le député Moussa Kadam, suite à des propos sur une absence d'administration la province.



"Depuis quelques temps, le 1er vice Président de l’Assemblée Nationale, le Député Moussa Kadam se livre à un dénigrement des Autorités Administratives de la Province du Guéra, quand ce denier déclare, je cite : « Il n’y a pas d’Administration dans ma Province ». En ma qualité de 1er Magistrat de la Province, je me dois de faire cette mise au point", souligne Paul Mbaïnadoum Ngartelbaye.



Selon le gouverneur du Guéra, "le député Moussa Kadam se comporte comme Vice-Président du Tchad et non Vice-Président de l’Assemblée Nationale. Les autorités Administratives placées aux différentes portes de la Province du Guéra sont placées sous l’autorité directe du Ministère de l’Administration du Térritoire et des Collectivités Territoriales Décentralisées. La seule voie pour le Député de s’informer sur ce que fait l’Administration dans ’’ Sa Province ‘’est d'interpeller le Ministre de Tutelle."



"Si le Député Moussa Kadam ne veut pas qu’on soulève la natte sur ses urines dans ‘’Sa Province’’, il n’a qu’à se sentir tranquille", ajoute-t-il.



Détails à suivre.