Tchad : dépistage et sensibilisation pour combattre le cancer du sein

Le cancer du sein demeure l'une des principales causes de décès par maladie chez les femmes. Malheureusement, au Tchad, de nombreuses femmes ne sont pas conscientes de ce fléau, ni des avantages du dépistage, qui constitue la première ligne de défense contre cette maladie dévastatrice.



Le cancer du sein est l'une des affections les plus mortelles dans le monde, causant plus de 700 000 décès en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Pourtant, au Tchad, le dépistage du cancer du sein, qui est crucial pour la survie, demeure un sujet préoccupant, avec de multiples obstacles. Il ne faut pas sous-estimer l'importance du dépistage. La détection précoce est la meilleure stratégie pour lutter contre cette maladie, comme le souligne l'OMS.



Cependant, de nombreux facteurs entravent le dépistage systématique, notamment le manque d'informations, d'infrastructures médicales adéquates, le coût des examens, ainsi que la stigmatisation. Les efforts visant à sensibiliser les jeunes et les femmes sur l'importance du dépistage précoce, notamment au cours du mois d'octobre, dédié à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, sont louables.



Les campagnes d'information, les conférences-débats et autres activités sont des pas supplémentaires dans la bonne direction. Plus de 70 pays dans le monde reconnaissent cet enjeu, mais au Tchad, le cancer du sein demeure un sujet peu discuté.



Devant l'ampleur de cette maladie, le Dr Manikassé Palouma, gynécologue, a identifié des facteurs qui contribuent au cancer du sein, tels que la consommation excessive de viande et d'alcool, ainsi que l'obésité.



De plus, il a souligné l'aspect héréditaire de la maladie, précisant que si la mère est atteinte de cancer du sein, sa fille a cinq fois plus de risques de développer la maladie, tandis que pour une tante, le risque est trois fois plus élevé. La prévention est toujours préférable à la guérison, c'est pourquoi chaque femme devrait profiter du mois d'octobre pour se faire dépister.



Bien que l'accès aux soins demeure un défi, la réduction de la mortalité due au cancer du sein est une possibilité réelle.



Il est à espérer que grâce aux efforts des organismes nationaux et internationaux, le Tchad puisse disposer de meilleures infrastructures médicales pour lutter contre le cancer du sein. Sensibiliser est essentiel, mais il est tout aussi important de mettre en place des services de santé adéquats, ce qui fait défaut pour le moment au Tchad.