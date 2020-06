Tchad : depuis la prison, Baba Laddé salue l'élévation de Déby au rang de maréchal

L'ex-chef rebelle Abdelkader Baba Laddé qui est toujours incarcéré au Tchad, a salué aujourd'hui "la décision des états généraux des armées et de l'Assemblée nationale qui viennent de sauver notre pays en élevant Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad au rang de Maréchal."



Selon lui, "cette distinction civile, plus honorifique que militaire, soulage le peuple qui a peiné à voir son président sur le terrain de bataille lors de la colère de Boma."



Baba Laddé explique que "l'heure sera donc, après la pandémie de Covid-19, de continuer la construction du développement."



"Je vous exhorte à le soutenir davantage car un militaire qui devient maréchal s'accrochera plus aux réalisations.

En tant que militaire, je sais ce que je dis. Félicitations M. le Maréchal", a conclu Baba Laddé.