Tchad : depuis le 14 août, plus de 3000 cas de chikungunya détectés à Abéché (gouverneur)

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Brahim Seid Mahamat, s'est exprimé lundi à la presse lors de sa visite à l'hôpital provincial d'Abéché et dans des centres de santé.



"Le mobile de notre déplacement c'est de s'enquérir de la situation de cette maladie (de chikungunya, Ndlr) qui vient de frapper la ville d'Abéché et de nous enquérir aussi dans quelles conditions le personnel travaille, et s'il y a des médicaments nécessaires. Ça c'est un premier constat qu'on a fait", a expliqué le gouverneur.