Tchad : des « Magasins Bénis » pour réduire jusqu’à 50% le coût des aliments dès 2023

Le Conseil national des importateurs, investisseurs, industriels tchadiens et exportateurs (CONITE), a fait un point de presse ce 20 décembre, relatif à la réduction des frais de dédouanement de quelques denrées alimentaires de première nécessité importées, à commencer aujourd'hui par le lait.



Le secrétaire général du CONITE, Mahamat Nour Abakar, salue les efforts des plus hautes autorités tchadiennes, pour l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Au directeur général des douanes du Tchad, le CONITE l’encourage à continuer de transmettre ses doléances légitimes aux plus hautes autorités tchadiennes, en faveur des consommateurs tchadiens et dans l'intérêt général de la nation.



S’agissant du concept original et inédit des « Magasins Bénis », il consiste en une réduction jusqu'à 50% sur tous les prix des denrées alimentaires de première nécessité importées et celles produites localement (huile, viandes, pâtes alimentaires, farine, riz, céréales, sucre, tomate, sardines).



« Nous sommes prêts à nous asseoir autour d'une table avec nos partenaires et le gouvernement de Transition, pour l’accompagner dans sa missions socio-économiques et commerciales », assure le secrétaire général du CONITE. Et ce, afin de permettre à la population tchadienne, sur l’ensemble du territoire, de pouvoir manger désormais à sa faim, avec jusqu'à 50% de réduction du coût du panier quotidien de la ménagère.



Selon le concept « Magasin Bénis » spécial transition, ce qui coûte aujourd’hui 5000 Fcfa coûterait seulement 2500 Fcfa en 2023.