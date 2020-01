Tchad : des OPJ formés sur la prévention des violences basées sur le genre

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkerim Ali, a présidé mercredi matin au centre de connaissances d'Abéché, la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'information et de formation des Officiers de police judiciaire sur la prévention des violences basées sur le genre.



La formation de deux jours concerne une vingtaine d'OPJ de la Gendarmerie nationale et de la police nationale.



Elle vise à échanger avec les deux encadreurs dépêchés par le secrétariat exécutif national du CNLS, organe national de coordination de la riposte au VIH/Sida.



L'objectif de cette synergie d'action est d'assurer une protection plus efficace aux victimes, sans exclure une personne en fonction de son statut.



Dr. Abdoulaye Moustapha, représentant le délégué sanitaire du Ouaddaï, a expliqué que la prévention des violences basées sur le genre est l'un des défis auxquels le Tchad fait face aujourd'hui.



Le secrétaire général a estimé qu'il est très important de mettre à terme une plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre, regroupant toutes les sensibilités administratives, politiques, judiciaires et sanitaires.



Les violences basées sur le genre présentent des risques graves pour la santé physique et mentale des femmes et filles. Elles ont des conséquences sur le plan psychologique, sanitaire et social.