Tchad : des acteurs judiciaires formés sur la protection des mineurs et les droits des enfants

L'ONG italienne Cooperazione internationale (COOPI), en partenariat avec l’Association pour la protection et solution aux orphelins abandonnés et vulnérables (APSOA), a lancé ce 8 novembre, un atelier de formation au profit de la sous-direction de protection des mineurs et aux officiers de police judiciaire sur les droits des enfants et les bonnes pratiques policières pour mineurs et l'application de la loi.



C’est dans le cadre du projet de prévention et de prise en charge des enfants en situation difficile dans la ville de N’Djamena et ses environs, que cette session est lancée pour trois jours.



Selon la cheffe du projet COOPI, Mme Samantha Ponte, « l’objectif général de cette formation vise à renforcer les capacités des acteurs qui travaillent dans le volet judiciaire de la prise en charge des enfants, en contribuant donc à l’objectif final du projet de réduire les violations des droits des enfants au Tchad. »



« Bien que le Tchad se dote de lois pour lutter contre les violations des droits des enfants, des mesures supplémentaires sont nécessaires », a ajouté Samantha Ponte, cheffe du projet.



Souhaitant un bon début des travaux aux participants, le directeur de la sécurité publique, Moussa Abderaman Moussa, représentant le directeur général de la police nationale, a exhorté les participants de mettre en exergue les acquis de cet atelier lié à la protection des droits des enfants. Anass Ali Moussa