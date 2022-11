Tchad : des actions de lutte contre les inégalités socioéconomiques au Logone Occidental

L’objectif recherché à travers cet atelier est d’améliorer les capacités des membres de la campagne et des organisations des femmes et des jeunes des zones d’intervention en plaidoyer/influence.



Il sera question, durant de ces trois jours, d’amener les participants à comprendre les concepts clés du plaidoyer, maitriser les différentes étapes d’un processus de plaidoyer/influence, connaitre l’analyse de contexte et l’identification des problématiques, comprendre les techniques d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation d’un plan d’action de plaidoyer, s'approprier les modes d’action de plaidoyer et savoir élaborer un message convaincant de plaidoyer.



Le chargé de plaidoyer et communication d’Oxfam, Mahamat Ibrahim Saleh, a demandé aux participants d’être plus engagés, plus actifs et proactifs pendant cette formation qui sera marqué par des échanges enrichissants pour que chaque acteur en sorte gagnant.



À l’issue des trois jours, les acteurs impliqués dans la campagne devraient s’engager durablement et clairement dans la lutte contre les inégalités socioéconomiques pour l’accès des femmes et des jeunes à la terre et aux moyens de productions et intégrer dans leurs stratégies et programmes de travail le package politique recommandée pour s’attaquer aux inégalités en général et à celles envers les groupes défavorisés, et entre les sexes en priorité, afin de soutenir la défense de l’espace civique.