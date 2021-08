Tchad : des actions de prévention contre les inondations au 9ème arrondissement de N’Djamena

Pour ne pas être surprise par les eaux qui créent des inondations à chaque saison des pluies, la mairie du 9ème arrondissement a pris les devants cette année avant les éventuels débordements. De Nguéli en passant par Ndingangali, pour finir par le bassin de rétention non loin de l'hôtel 3AS, l’engin de la mairie du 9ème arrondissement de la ville de N’Djamena est à l'œuvre.



Cette opération a pour objectif d'endiguer les creux, les digues coupées pour les chantiers de moulage de briques par les riverains, afin d'en finir définitivement avec les problèmes répétitifs d'inondation dans le neuvième arrondissement. Pour le maire de ladite commune rencontré à son bureau, Kerima Abdelkerim estime qu’« il n'y aura pas d'inondation cette année. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter ces casse-têtes, car les digues coupées sont renforcées par les machines ». « La population doit dormir tranquillement », ajoute-t-il.



Pendant que la mairie renforce les digues, quelques riverains en profitent de l'autre côté pour ramasser les terres, et remblayer leurs devantures. « Il faut élever le niveau de la cour afin que l'eau de pluie soit dégagée », explique un riverain. Des jeunes manifestent leur joie et se frottent les mains en affirmant qu'après la saison pluvieuse, il n'y aura plus de soucis pour creuser la terre, car la machine a déjà facilité la fabrication des briques. D'aucuns se donnent de la peine pour construire, mais il y a aussi des gens pour détruire, murmure un passant en secouant la tête.