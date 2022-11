Tchad : des "actions fortes" annoncées pour renforcer le système de santé

Lancer la Couverture Santé Universelle (CSU), qui implique l’opérationnalisation de la Caisse Nationale d’Assurance Santé (CNAS) et la mise en œuvre progressive de la Loi sur le financement des trois (3) régimes d’assurance santé ;

Renforcer les Ressources Humaines en quantité et qualité, à travers des recrutements additionnels de Médecins, d’infirmiers diplômés d’État, d’Agents Techniques de Santé, de Sage-Femmes Diplômées d’Etat, des Techniciens de Laboratoire et des Pharmaciens ;

Finaliser les travaux de construction des Hôpitaux provinciaux en cours et lancer les travaux de construction d’autres Hôpitaux en provinces ;

Installer/renforcer des scanners dans les hôpitaux nationaux ainsi que dans quelques hôpitaux provinciaux ;

 acquérir et installer divers équipements médicaux et autres fournitures au profit de nos structures sanitaires.

Le gouvernement d'union nationale porte plusieurs ambitions pour renforcer le système de santé, le rendre davantage performant, résilient et en mesure de répondre aux sollicitations de la population, notamment à travers l’accès, la disponibilité et l’équité de l’offre de soins et des services de santé. Pour y parvenir, des actions fortes seront réalisées, promet le premier ministre Saleh Kebzabo.Il s’agit notamment de :