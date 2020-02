Tchad : des activités sportives et culturelles scolaires lancées à Pala

Les activités sportives et culturelles scolaires de la commune de Pala pour le compte de l'année 2020 ont été officiellement lancées samedi au terrain de l'école du centre de Pala.



Le coup d'envoi de cette compétition qui regroupe plusieurs établissements scolaires publics et privés de la ville est donné par le secrétaire général de la commune Patalet Ndoumaye André, en lieu et place du maire de Pala, et ce en présence de plus d'un millier de personnes constitué en majorité d'élèves.



Selon le président du comité d'organisation Raouheb Gogo, pour ce qui est du sport, deux disciplines sont retenues notamment le football et l'athlétisme. Pour ces activités, quatre aires de jeux sont choisies. Il s'agit du parc sportif de l'EGTH, du terrain du complexe scolaire Fraternel, Luthérien de Yatelim, du terrain du Lycée Communal et du terrain de l'école du centre de Pala. Le CCN quant à lui, va abriter les manifestations du festival challenge jeune.