Le coordinateur du FNDJT, Adoum Tchamaymi, a déclaré à Alwihda Info mercredi que les affrontements avaient eu lieu, mais l'armée tchadienne nie toute implication dans des combats avec les rebelles dans les montagnes du Tibesti. Une source au sein de l'état-major, contactée par Alwihda Info, affirme ne pas être au courant de ces affrontements dans la zone de Wour.



Adoum Tchamaymi, coordinateur du FNDJT, a déclaré à Alwihda Info : "l'armée tchadienne nous a attaqués à 6 heures du matin à Dozo, une localité située à 80 km au nord-est de Wour, et les affrontements se poursuivent actuellement entre l'armée et nos forces rebelles."



La récente réactivation de la rébellion dans le sud de la Libye, ainsi que l'émergence de mouvements rebelles dans la partie méridionale du Tchad, suscitent des inquiétudes au sein du régime dirigé par la junte, qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno au front. Il a été soutenu aveuglément par la communauté internationale au nom de la stabilité régionale et de la menace croissante des groupes paramilitaires russes au Sahel.



La stabilité fragile du Tchad pourrait être compromise par l'incertitude qui règne dans la crise soudanaise, où des affrontements opposent les forces de soutien rapide de Hemeti et le général Burhan. Ces mouvements rebelles attendent le moment opportun pour lancer leurs attaques contre les forces militaires, ce qui pourrait contribuer à l'instabilité au Tchad, considéré comme un rempart contre le terrorisme.