Tchad : des agences de transport suspendent leurs activités au Nord après des attaques

Tout est parti de l'attaque de deux véhicules hardtop appartenant à l'agence Sahel Tour et l'agence Gazel. Ils ont été attaqués avant-hier par des hommes armés à bord d'un véhicule Toyota qui ont réussi à dépouiller les passagers.



Le même groupe de coupeurs de route opérant dans la province de Borkou a attaqué récemment quatre véhicules appartenant à ces deux agences et dépouillé les occupants.



Après les attaques répétitives, les responsables ont saisi les autorités provinciales pour mettre la main sur les coupeurs de routes mais rien n'a été fait en ce sens pour rassurer la population.



La cessation des activités de transport des passagers et marchandises aura des conséquences économiques sur la province. La population de Borkou soupçonne les militaires de la province du Borkou d'entretenir les coupeurs de route et l'insécurité grandissante.