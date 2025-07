Tchad : des agents de santé formés à la prévention des cancers féminins

Dans le cadre de la lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus, le ministère de la Santé publique et de la Prévention, à travers le Programme national de lutte contre le cancer, a organisé une formation à l’endroit des agents de santé communautaire.



L’initiative, soutenue par Sanofi Global Health Unit, se tient du 9 au 10 juillet 2025 au Musée national de N’Djamena. Elle vise à renforcer les capacités locales, pour une meilleure prévention de ces cancers qui touchent particulièrement les femmes. Le facilitateur Allah-Geuryane appelle à une mobilisation communautaire contre les cancers féminins.



Dans son intervention, il a rappelé que ces deux formes de cancer continuent de toucher de nombreuses femmes au Tchad, souvent faute d’informations et d’un dépistage précoce. Pour lui, la prévention reste l’arme la plus efficace.



« En formant les agents de santé communautaire, nous donnons aux populations les moyens de mieux se protéger et d’agir en amont », a-t-il déclaré, saluant l’appui de Sanofi Global Health Unit, partenaire clé de l’initiative. Allah-Geuryane a également insisté sur le rôle central que jouent les agents formés : « Vous êtes désormais les relais de l’espoir, les voix de la prévention, les protecteurs de la vie dans nos quartiers et nos villages. »



Il a conclu en appelant à une mobilisation collective et durable : « Ensemble, faisons reculer le cancer. Ensemble, bâtissons un Tchad en bonne santé. »