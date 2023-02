Tchad : des agents de santé formés sur les collectes de données du cancer

Le représentant de l'OMS au Tchad a souligné l'importance de la généralisation des données pour la prise de décisions importantes dans la lutte contre le cancer.



En effet, sans données fiables sur une maladie, il est difficile de savoir où aller et comment agir. Le représentant de l'OMS a expliqué que les agents de santé doivent être formés sur l'outil de collecte et d'analyse des données afin de pouvoir prendre des décisions éclairées. Il a également mis en avant la nécessité de sensibiliser les populations à la prévention du cancer, qui ne nécessite pas beaucoup d'argent.



Parmi les actions à entreprendre pour prévenir le cancer, le représentant de l'OMS a cité la réduction de la consommation de tabac et d'alcool, l'adoption d'un poids santé, la consommation régulière de fruits et légumes et la pratique d'une activité physique régulière. Pour renverser la tendance, il est donc essentiel de former les agents de santé et de sensibiliser la population à ce fléau.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a assisté à la formation, qui a permis aux agents de santé d'acquérir des connaissances sur le registre national du cancer et de comprendre l'importance de la collecte de données fiables pour la lutte contre cette maladie. Le représentant de l'OMS a profité de l'occasion pour inciter les pays en développement, comme le Tchad, à placer la prévention du cancer au premier plan.



La formation des agents de santé sur les collectes de données du cancer est un élément clé pour la prise de décisions éclairées dans la lutte contre cette maladie. La collaboration entre le ministère de la santé et de la prévention et l'OMS est un pas important dans la bonne direction pour faire face à ce fléau.