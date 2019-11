Tchad : des agents forestiers suspendus, ils arnaquaient les villageois avec une taxe environnementale

Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Mahamat Ibrahim Djamaladine, a regagné hier après-midi la ville d'Abéché, après avoir accompagné le convoi d"addax jusqu'à la réserve de Ouadi Rimé. Il a eu une rencontre avec les agents forrestiers de la localité, en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



L'objectif de cette rencontre vise à s'enquérir des conditions de travail des agents forestiers et à recenser les besoins afin d'apporter des solutions aux problèmes qui entravent lebon fonctionnement des services forestiers dans la province.



Le gouverneur, en tant que président du comité provincial de lutte et de protection de l'environnement, a relevé des malversations d'agents de la garde forestière et faunique. Il a suspendu le commandant Mahamat Hachim, chef de la brigade mobile de lutte contre la dégradation de l'environnement au Ouaddaï et le chef de poste de Chokoyan pour des arnaques envers la population dans plusieurs villages du canton Ouaddi Hamra. Ils sont notamment accusés d'avoir contraint des villageois à payer une taxe environnementale annuelle de 300.000 Francs CFA par village.



Le gouverneur a demandé au ministre d'envoyer des agents exemplaires afin de mieux protéger l'environnement.



Le ministre en charge de l'environnement a déploré le comportement de certains agents forestiers véreux qui ternisent l'image de l'administration. Il s'est félicité des mesures de suspension qui doivent "servir de leçon aux autres agents".



Selon lui, la garde forestière et faunique vient en appui aux régies de l'environnement et de la pêche pour protéger l'environnement et verbaliser les contrevenants. Il a rappelé que leur mission n'est pas de détruire l'environnement et de se remplir les poches.



Les agents forestiers ont été appelés à faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur mission.