Tchad : des aliments pour bétail exonérés des droits et taxes à l'importation

Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin a annoncé par l'arrêté n° 66 de ce 14 juin, que les tourteaux, les fourrages, les aliments pour le bétail et les sons des céréales sont exonérés de tous les droits et taxes à l'importation, y compris de la redevance statistique. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'application de cet arrêté.