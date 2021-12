Tchad : des ambassadeurs du dialogue social formés au Borkou

La coopération Tchad-Union européenne via le 11ème fonds de financement met en œuvre le projet de mobilisation d'ambassadeurs du dialogue social entre les organisations de la société civile et les institutions communales, ainsi que de renforcement des organisations de la société civile.



Ibrahim Ahmat Ibrahim, chef de mission du comité pour le développement du volontariat au Tchad, souligne que les activités envisagées dans le cadre de la présente action s'inscrivent en droite ligne de l'atteinte de l'objectif programmé qui touche directement au renforcement des capacités des organisations de la société civile.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, a indiqué que le Comité pour le développement du volontariat au Tchad contribue à l'enracinement de la démocratie et de la culture du dialogue et de la paix au Tchad. Ceci à travers une participation croissante et effective des organisations de la société civile et par le biais du citoyen dans le processus de la vie politique, économique et sociale du pays.