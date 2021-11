Tchad : des aménagements de pistes face à l'agrandissement de la capitale

L'agrandissement de la ville capitale est remarquable, jour après jour, à travers les quartiers périphériques. C'est dans ce contexte que la voirie de la mairie centrale, dans son projet visant à rendre accessible les quartiers périphériques, a déployé un tractopelle à N'gonba, dans la zone de l'ancien cimetière, pour tracer la route.



viable et aisé à tous les saisons, le caterpillar de la voirie est descendu à N'gonba l'ancienne cimetière pour tracer la route ce matin.



Ce matin du 28 octobre 2021 à Walia, dans le 9ème arrondissement de la capitale, la mairie débarque dans l'ancien cimetière pour désenclaver le quartier, connu sous le nom de "N'gonba Massa" Les travaux ont commencé à la descente côté Est du lycée de Walia, en passant par le marché de vente de gravier et sable.



Le chef de travaux ayant requis l'anonymat informe que "l'objectif n'est pas de traverser l'ancien cimetière en direction du fleuve Chari mais la trajectoire va du cimetière jusqu'au côté Sud-Est de ce quartier".



De passage, quelques habitants de ce quartier louent les actions de la mairie : "Bon nombre de citoyens ayant des maisons et terrains de ce côté refusent d'y habiter à cause du manque de route. Surtout en saison pluvieuse, c'est carrément difficile. Si la mairie centrale a pensé venir nous débarrasser de la boue, c'est une bonne chose pour notre quartier", confie un riverain.



Les travaux se sont poursuivis jusqu'à cette semaine. La piste n'était pas aménagée, ce qui compliquait la circulation. À ce stade, ce n'est que le traçage qui est fait par le tracteur. En principe, cette voie publique nécessite des bennes de remblais et un compactage pour que ce soit durable.