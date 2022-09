Tchad : des animateurs pédagogiques de 4 provinces formés en stratégies d'enseignement

Durant six jours, les animateurs pédagogiques venus du Moyen Chari, Mandoul, Wadi Fira et Batha vont s'approprier les outils de formation et de suivi des séances d'enseignement/apprentissage de l'oral et de l'écrit, comprendre les difficultés des élèves en numération et proposer des stratégies pour les surmonter, ainsi que planifier la formation des enseignants du primaire.



Pour le responsable d'antenne du Projet pour la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad (ProQEB) du Batha, Mahamat Tahir Brème, cette formation vient à point nommé et a son importance dans le cadre de la formation continue des enseignants en général et l'éducation des enfants en particulier.



Lançant les travaux, Yakhoub Ibrahim, inspecteur départemental de l'éducation nationale du Batha Ouest, a exhorté les participants à prêter beaucoup d'attention aux échanges pour se perfectionner et améliorer les activités de formation et de suivi.