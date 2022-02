Tchad : des animateurs relais pour renforcer la vie syndicale au Guera

Présidé par le représentant du délégué de l'Education nationale du Guera, Mahamat Badjouri Abbanou, un atelier de formation initié par le Comité de sensibilisation et formation en éducation (CSFEF) se tient au vicariat apostolique de Mongo. Une mission venue de N’Djamena et les militants et militantes du syndicat des enseignants du Guera, appelés animateurs relais, y prend part.



L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité de ces animateurs relais sur leurs activités, afin de faciliter la sensibilisation sur la vie syndicale. Le représentant du Syndicat des enseignants du Tchad (SET) du Guera, Brahim Abbako, se félicite de l’organisation de ces assises.



Pour le chef de mission Mbambe Abdelkader, la formation est une initiative du CSFEF/SET pour informer et sensibiliser les militants du SET dans toutes les provinces du pays. Dans son discours d'ouverture, le représentant du délégué de l'Education nationale du Guera, Mahamat Badjouri Abbanou félicite l'organisation de cette rencontre qui permettra aux animateurs relais d'être mieux outillés et d'acquérir des connaissances sur leurs activités sur le terrain.



Au terme de la formation de quatre jours, la mission continuera ses activités dans le reste des provinces.