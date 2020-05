Tchad : des appels à l'invocation de Dieu pour freiner le coronavirus

Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a présidé lundi une rencontre dans le jardin de la mairie. Au menu de cette concertation : mûrir l'idée d'une lecture du saint Coran afin d'invoquer Dieu contre la pandémie du Covid-19.



La rencontre a eu lieu en présence de quelques responsables civiles et communaux, des membres du conseil des affaires islamiques, des commerçants et des chef de carré.



Des orientations ont été données aux populations afin de faire des prières dans les maisons, et aux marabouts de lire le saint Coran, tout en respectant les mesures barrières du coronavirus.



Des prières individuelles sont recommandées par le responsable des affaires islamiques de la ville d'Ati. Les imams des différentes mosquées feront la lecture du sain Coran afin que la paix règne au Tchad en général et dans la ville d'Ati en particulier.