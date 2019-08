Tchad : des appels à la cohabitation pacifique entre les communautés

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone Occidental (RAPCLO), Moussa Alkali Moussa, a félicité lundi, dans un communiqué, le président Idriss Déby Itno et le gouvernement tchadien pour avoir pris des mesures d’urgences au Ouaddai et au Sila afin de "contrecarrer les actions malveillantes et les actes de vandalisme et terroristes savamment orchestrés par des hors la loi."



Il déplore le nombre de victimes suite à ces malheureux événements, et exhorte la population de ces localités à "observer strictement l’état d’urgence décrété pour que règne la paix, la sécurité et la cohésion sociale."



Il présente ses condoléances au président de la République Idriss Déby Itno, à son gouvernement ainsi qu’aux familles des victimes "sous le choc."



Le RAPCLO demande aux belligérants de "cesser les hostilités", car dit-il, "le Tchad qui revient de très loin à trop souffert des affres de la guerre."