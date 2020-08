Tchad : des appels à la levée de la restriction d'accès à Internet

Le secrétaire chargé des droits et des intérêts économiques de l'association de défense des droits des consommateurs (ADC), Yaya Sidjim, a réagi lundi à la restriction de l'accès à Internet au Tchad, estimant qu'il s'agit d'une violation de la liberté d’expression et de communication. Il a plaidé pour une levée de la censure.



Selon lui, "le partage d’information et la faculté de communiquer librement en utilisant les technologies de l'information et de la communication font partie des droits humains tels que garantis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme."



Yaya Sidjim a évoqué l'impossibilité d'accès à Internet dans les provinces, une situation qui "porte gravement atteinte aux droits à l’information et à la liberté d’expression des citoyens consommateurs."



L'association des consommateurs propose une solution judiciaire face à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, après identification des auteurs, au lieu d'une restriction généralisée.



Elle sollicite l'adoption d'un texte législatif réprimant les infractions relatives aux incitations à la haine entre les communautés, tout en appelant les citoyens à la culture de la paix.



Le 22 juillet, Internet Sans Frontières a également condamné la restriction d'accès à Internet au Tchad, dénonçant un mépris envers les citoyens.