Tchad : des appels au soutien après le ravage de plants de dattiers au Nord

Le président national de l’ONG La Palmeraie, Youssouf Dakou Goukouni, a lancé un appel à l’aide en faveur des populations de la province de Borkou, suite à une série d’incendies qui ont ravagé des plants de dattiers.



Le dernier incendie en date du 24 décembre 2019 a fait beaucoup de dégâts et nécessite une mobilisation du Gouvernement et des bonnes volontés, a-t-il indiqué.



Plus de 5.000 pieds de dattiers et plusieurs jardins de cultures maraîchères ont été ravagés par le feu dans le département de Borkou Yala, à 80 km de Faya Largeau.



Le gouverneur de la province du Borkou, le général de division Ali Maïdé Kebir est son équipe, accompagnés des membres de l'association pour le développement du Borkou, se sont rendus lundi 30 décembre 2019 sur les lieux de l'incendie pour compatir et porter du soutien aux victimes.



Les causes de l'incendie demeurent inconnues.