Tchad : des appuis à la société civile pour ancrer la démocratie

Le projet d'appui à la société civile à organisé ce jeudi 29 novembre un atelier de validation de trois modules de formation d'appui aux organisations de la société civile (OSC). Les modules sont axés sur la contribution des OSC dans la mise en oeuvre des discussions des politiques publiques, leur rôle dans la prévention des conflits et leur rôle dans le développement économique et social.



La formation vise à inscrire dans le programme d'enseignement supérieur des modules de formation en faveur des futurs administrateurs.



"A travers un dialogue structuré des activités de coopération, l'Union européenne (UE) soutient l'émergence et la pérennisation d'une société civile locale organisée, capable de jouer un rôle d'observateur critique, et de partenaires crédibles du dialogue démocratique avec les pouvoirs publics nationaux", a souligné le chef d'équipe des secteurs sociaux à l'UE, Frédéric Materne.



Mahamat Gali Mallah, coordonateur du projet d'appui à la société civile, a estimé que cet atelier fait suite aux multiples consultations avec la société civile qui, selon lui, renforcera le tissu social et l'ancrage de la démocratie. "Nous intervenons pour que les OSC ne soient pas toujours des demandeurs. Il faut les appuyer également, même si elles ne se ressemblent pas", a-t-il relevé.



Après validation, ces modules de formation seront inscrits dans le programme afin d'être dispensés à l'Ecole nationale d'administration (ENA) et à la Faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de N'Djamena au titre de l'année académique 2018-2019.